عضو مجلس #النواب أسماء #الخوجة: لم يتقدم أحد رسميًا بأي مقترحات على القوانين الم

عضو مجلس #النواب أسماء #الخوجة: لم يتقدم أحد رسميًا بأي مقترحات على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

– الجميع يتفق على أن السبيل الوحيد لعودة الاستقرار لـ #ليبيا، عبر إحياء المسار الانتخابي، بالتوافق على #الدستور وعرضه للاستفتاء.

– مجلس النواب كان جادًا بالفعل في مناقشة أي مقترحات تقدم له بشأن ما أقره من قوانين منظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

– تصريحات عقيلة في هذا الشأن متوائمة مع جهود البرلمان، والقوى الساعية للبحث عن حلول للخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن

– جهود البرلمان والقوى الساعية للبحث عن حلول تحاول تجنيب ليبيا شبح الحرب الذي يروج له البعض. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-01 21:06:18

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