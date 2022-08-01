عاجل.. مودّعًا مستشارته الخاصة للشأن الليبي ستيفاني #ويليامز بعد مغادرتها منصبه

#عاجل.. مودّعًا مستشارته الخاصة للشأن الليبي ستيفاني #ويليامز بعد مغادرتها منصبها.. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش: أدت خبرةُ ستيفاني ويليامز بليبيا وقدرتها المتميزة على تهيئة الظروف المواتية للحوار، إلى تحقيق إنجازات كبيرة في مسارات الحوار السياسي والأمني والاقتصادي.

ـ أسهمت ويليامز في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، واعتماد #خارطة_الطريق السياسية في نوفمبر 2020.

ـ كان لويليامز إسهام في تحقيق مستوى غير مسبوق من الإجماع في اللجنة المشتركة بين مجلسي #النواب و #الدولة بشأن الإطار الدستوري للانتخابات.

ـ الأمم المتحدة ملتزمة بدعم عملية يقودها الليبيون لمواجهة التحديات المتبقية وضمان إجراء #انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. #السبق (بيان)

2022-08-01 22:30:58

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