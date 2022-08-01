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صور | مستشفى الجلاء بمدينة #بنغازي يستقبل 19 حالة إصابة بحروق متفاوتة قادمة من م

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مستشفى الجلاء بمدينة #بنغازي يستقبل 19 حالة إصابة بحروق متفاوتة قادمة من مدينة #سبها جراء حادث انفجار صهريج وقود ببلدية بن بيه. #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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