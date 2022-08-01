صور | مستشفى الجلاء بمدينة #بنغازي يستقبل 19 حالة إصابة بحروق متفاوتة قادمة من م

صور | مستشفى الجلاء بمدينة #بنغازي يستقبل 19 حالة إصابة بحروق متفاوتة قادمة من مدينة #سبها جراء حادث انفجار صهريج وقود ببلدية بن بيه. #ليبيا #المرصد