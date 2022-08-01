عاجل | الخارجية المصرية: #مصر تتابع تداعيات الحادث المؤسف نتيجة انفجار شاحنة وق

عاجل | الخارجية المصرية: #مصر تتابع تداعيات الحادث المؤسف نتيجة انفجار شاحنة وقود في #سبها ما أدى لوقوع عدد من الوفيات والإصابات. ⚡️ مصر تعزي حكومة وشعباً ذوي الضحايا والشعب الليبي متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين. ( المتحدث ) #ليبيا #المرصد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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