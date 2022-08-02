عميد بلدية بنت بيه أشرف خليفة: – تفاجأنا بمسارعة هيئة السلامة الوطنية برئاسة عث

عميد بلدية بنت بيه أشرف خليفة:
– تفاجأنا بمسارعة هيئة السلامة الوطنية برئاسة عثمان مليقطة لتلبية نداء الحرائق في تونس وتجاهل الجنوب.
– الحرائق في المنطقة الجنوبية من أقصى الشويرف إلى الجفرة و غات و القطرون لم نجد لها سيارة إطفاء.
– هل أصبحنا نباع في المنطقة الجنوبية أم أصبحنا فئران تجارب؟
– منذ 11 سنة ونحن في حكومات متعاقبة ووضع الجنوب مؤسف.
– الصهريج المُنفجر على الطريق الرئيسي بالبلدية كان به ما يقارب 40 ألف لتر من البنزين.
– لم نستطع التعامل مع الانفجار لعدم توفير هيئة السلامة الوطنية لسيارات الإطفاء.
– هل نجد أزماتنا في الطريق أم السلامة الوطنية أم القطاع الصحي أم التعليم أم انعدام الوقود والسيولة والكهرباء.
– نُحمل المسؤولية كاملة للحكومات سواء بالمنطقة الشرقية أو الغربية.
– نعاني وضعًا خدميًا وصحيًا سيئًا من جميع الجوانب ونعلن الحداد 3 أيام.
#ليبيا_24
2022-08-02 03:14:17
1659410057
أضف تعليقـك