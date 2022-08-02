عميد بلدية بنت بيه أشرف خليفة: – تفاجأنا بمسارعة هيئة السلامة الوطنية برئاسة عث

عميد بلدية بنت بيه أشرف خليفة:

– تفاجأنا بمسارعة هيئة السلامة الوطنية برئاسة عثمان مليقطة لتلبية نداء الحرائق في تونس وتجاهل الجنوب.

– الحرائق في المنطقة الجنوبية من أقصى الشويرف إلى الجفرة و غات و القطرون لم نجد لها سيارة إطفاء.

– هل أصبحنا نباع في المنطقة الجنوبية أم أصبحنا فئران تجارب؟

– منذ 11 سنة ونحن في حكومات متعاقبة ووضع الجنوب مؤسف.

– الصهريج المُنفجر على الطريق الرئيسي بالبلدية كان به ما يقارب 40 ألف لتر من البنزين.

– لم نستطع التعامل مع الانفجار لعدم توفير هيئة السلامة الوطنية لسيارات الإطفاء.

– هل نجد أزماتنا في الطريق أم السلامة الوطنية أم القطاع الصحي أم التعليم أم انعدام الوقود والسيولة والكهرباء.

– نُحمل المسؤولية كاملة للحكومات سواء بالمنطقة الشرقية أو الغربية.

– نعاني وضعًا خدميًا وصحيًا سيئًا من جميع الجوانب ونعلن الحداد 3 أيام.

#ليبيا_24

2022-08-02 03:14:17

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