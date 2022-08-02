عميد بلدية #بنت_بيه أشرف خليفة: تفاجأنا بمسارعة هيئة السلامة الوطنية برئاسة عثما

عميد بلدية #بنت_بيه أشرف خليفة: تفاجأنا بمسارعة هيئة السلامة الوطنية برئاسة عثمان #مليقطة لتلبية نداء الحرائق في #تونس وتجاهل الجنوب.
– الحرائق في المنطقة الجنوبية من أقصى #الشويرف إلى #الجفرة و #غات و #القطرون لم نجد لها سيارة إطفاء.
– هل أصبحنا نباع في المنطقة الجنوبية أم أصبحنا فئران تجارب؟.
– منذ 11 سنة ونحن في حكومات متعاقبة ووضع الجنوب مؤسف.
– الصهريج المُنفجر على الطريق الرئيسي بالبلدية كان به ما يقارب 40 ألف لتر من البنزين.
– لم نستطع التعامل مع الانفجار لعدم توفير #هيئة_السلامة_الوطنية لسيارات الإطفاء.
– هل نجد أزماتنا في الطريق أم السلامة الوطنية أم القطاع الصحي أم التعليم أم انعدام #الوقود والسيولة و #الكهرباء.
– نُحمل المسؤولية كاملة للحكومات سواء بالمنطقة الشرقية أو الغربية.
– نعاني وضعًا خدميًا وصحيًا سيئًا من جميع الجوانب ونعلن الحداد 3 أيام. #السبق (كلمة مرئية)
2022-08-02 03:38:14
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