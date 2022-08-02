وزير الاستثمار بالحكومة الليبية، علي السعيدي القايدي:

– حادث انفجار صهريج لنقل الوقود في أوباري، يعكس حالة الجنوب المأساوية.

ـ هذه المآسي ستنتهي فور دخول الحكومة الليبية للعاصمة طرابلس ومزاولة عملها من هناك، فالجنوب ضمن أولويات فتحي باشاغا.

ـ حوادث الاحتراق تقع بشكل شبه يومي للمواطنين من الجنوب على كافة الطرق التي تربط الشمال والشرق بالجنوب.

ـ الكارثة كان يُمكن أن تكون أقل حدة، لو أن المواطن يجد حاجته متوفرة في المحطات العمومية.

– نقص الخدمة أو انعدامها، في مناطق عدة من الشويرف، حتى القطرون، هو المسبب الحقيقي في وقوع الضحايا بهذا العدد.

– لابد من فتح تحقيق فوري بشأن معوقات تمنع المواطنين من التزود بالوقود.

#ليبيا_24

2022-08-02 02:38:33

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