وزير الاستثمار بالحكومة الليبية، علي السعيدي القايدي:
– حادث انفجار صهريج لنقل الوقود في أوباري، يعكس حالة الجنوب المأساوية.
ـ هذه المآسي ستنتهي فور دخول الحكومة الليبية للعاصمة طرابلس ومزاولة عملها من هناك، فالجنوب ضمن أولويات فتحي باشاغا.
ـ حوادث الاحتراق تقع بشكل شبه يومي للمواطنين من الجنوب على كافة الطرق التي تربط الشمال والشرق بالجنوب.
ـ الكارثة كان يُمكن أن تكون أقل حدة، لو أن المواطن يجد حاجته متوفرة في المحطات العمومية.
– نقص الخدمة أو انعدامها، في مناطق عدة من الشويرف، حتى القطرون، هو المسبب الحقيقي في وقوع الضحايا بهذا العدد.
– لابد من فتح تحقيق فوري بشأن معوقات تمنع المواطنين من التزود بالوقود.
#ليبيا_24
2022-08-02 02:38:33
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