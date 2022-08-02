وزير الاستثمار بحكومة #باشاغا، علي السعيدي #القايدي: حادث انفجار صهريج لنقل الوق

وزير الاستثمار بحكومة #باشاغا، علي السعيدي #القايدي: حادث انفجار صهريج لنقل الوقود في #أوباري، يعكس حالة الجنوب المأساوية.

ــ هذه المآسي ستنتهي فور دخول الحكومة الليبية للعاصمة #طرابلس ومزاولة عملها من هناك، فالجنوب ضمن أولويات فتحي باشاغا.

ــ حوادث الاحتراق تقع بشكل شبه يومي للمواطنين من الجنوب على كافة الطرق التي تربط الشمال والشرق بالجنوب.

ــ الكارثة كان يُمكن أن تكون أقل حدة، لو أن المواطن يجد حاجته متوفرة في المحطات العمومية.

ــ نقص الخدمة أو انعدامها، في مناطق عدة من #الشويرف، حتى #القطرون، هو المسبب الحقيقي في وقوع الضحايا بهذا العدد.

ــ لابد من فتح تحقيق فوري بشأن معوقات تمنع المواطنين من التزود بالوقود. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-02 02:40:15

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