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14 حالة وفاة في صفوف الأطباء بالسكتة القلبية في غضون شهر ونصف، ما يزال لغز وفات

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

14 حالة وفاة في صفوف الأطباء بالسكتة القلبية في غضون شهر ونصف، ما يزال لغز وفاتهم يثير كثيرا من الريبة والشكوك، خاصة أن أغلبهم كانوا من ذات الاختصاص، و ما تزال وزارة الصحة لم تباشر بعد أي تحقيق في الموضوع، فماذا يحدث لأطباء التخدير.؟
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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