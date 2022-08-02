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طرق انتقال الايدز ينتقل فيروس (HIV) عن طريق الدم وسوائل الجسم، عن طريق: * الات

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

طرق انتقال الايدز
ينتقل فيروس (HIV) عن طريق الدم وسوائل الجسم، عن طريق:
* الاتصال الجنسي
* نقل الدم
* المشاركة في استخدام الحقن الملوثة بالفيروس خاصة متعاطي المخدرات
* من الأم إلى الجنين
* الرضاعة الطبيعية
#ليبيا_24

2022-08-02 11:40:51

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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