طرق انتقال الايدز ينتقل فيروس (HIV) عن طريق الدم وسوائل الجسم، عن طريق: * الات

طرق انتقال الايدز
ينتقل فيروس (HIV) عن طريق الدم وسوائل الجسم، عن طريق:
* الاتصال الجنسي
* نقل الدم
* المشاركة في استخدام الحقن الملوثة بالفيروس خاصة متعاطي المخدرات
* من الأم إلى الجنين
* الرضاعة الطبيعية
#ليبيا_24
2022-08-02 11:40:51
1659440451
طرق انتقال الايدز
ينتقل فيروس (HIV) عن طريق الدم وسوائل الجسم، عن طريق:
* الاتصال الجنسي
* نقل الدم
* المشاركة في استخدام الحقن الملوثة بالفيروس خاصة متعاطي المخدرات
* من الأم إلى الجنين
* الرضاعة الطبيعية
#ليبيا_24
2022-08-02 11:40:51
1659440451
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