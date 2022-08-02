طرق انتقال الايدز ينتقل فيروس (HIV) عن طريق الدم وسوائل الجسم، عن طريق: * الات

طرق انتقال الايدز

ينتقل فيروس (HIV) عن طريق الدم وسوائل الجسم، عن طريق:

* الاتصال الجنسي

* نقل الدم

* المشاركة في استخدام الحقن الملوثة بالفيروس خاصة متعاطي المخدرات

* من الأم إلى الجنين

* الرضاعة الطبيعية

#ليبيا_24