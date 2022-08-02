مصدر أمني يؤكد لـ #المرصد صحة خبر سقوط قذيفة على تجمع للمرتز قة السور يين البار

مصدر أمني يؤكد لـ #المرصد صحة خبر سقوط قذيفة على تجمع للمرتز قة السور يين البارحة في مطار طرابلس .

⚡️9 قتـ.ـلى سقطوا في الهجوم و جثامينهم ستنقل برا الى الوطية ومنها جوًا الى تركيا .

⚡️سحب مجموعة من السوريين الى معسكر اليرموك و معسكر سيدي بلال .

⚡️المصابين نقلوا الى الوحدة العسكرية التركية الطبية في معيتيقة لتلقي العلاج .

⚡️المجموعة المستهدفة تتبع في غالبيتها مليشيات ” سليمان شاه ” المعروفة باسم ” العمشات ” و فرقة الحمزة السورية .

⚡️مجموعة مليشيا ” سليمان شاه ” تتبع ” اللواء 52 ” بقيادة محمود بن رجب و صلاح النمروش وكانت تتمركز في سيدي بلال وجلبت مؤخرًا للمطار لتعزيز القوات المتمركزة هناك .

⚡️مكان اطلاق القذيفة مجهول و لا يعرف المسؤول عن اطلاقها بالتحديد .#ليبيا #المرصد