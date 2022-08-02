مصدر أمني يؤكد لـ #المرصد صحة خبر سقوط قذيفة على تجمع للمرتز قة السور يين البار

مصدر أمني يؤكد لـ #المرصد صحة خبر سقوط قذيفة على تجمع للمرتز قة السور يين البارحة في مطار طرابلس .
⚡️9 قتـ.ـلى سقطوا في الهجوم و جثامينهم ستنقل برا الى الوطية ومنها جوًا الى تركيا .
⚡️سحب مجموعة من السوريين الى معسكر اليرموك و معسكر سيدي بلال .
⚡️المصابين نقلوا الى الوحدة العسكرية التركية الطبية في معيتيقة لتلقي العلاج .
⚡️المجموعة المستهدفة تتبع في غالبيتها مليشيات ” سليمان شاه ” المعروفة باسم ” العمشات ” و فرقة الحمزة السورية .
⚡️مجموعة مليشيا ” سليمان شاه ” تتبع ” اللواء 52 ” بقيادة محمود بن رجب و صلاح النمروش وكانت تتمركز في سيدي بلال وجلبت مؤخرًا للمطار لتعزيز القوات المتمركزة هناك .
⚡️مكان اطلاق القذيفة مجهول و لا يعرف المسؤول عن اطلاقها بالتحديد .#ليبيا #المرصد
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