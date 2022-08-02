نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الثلاثاء (2022/08/02 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش على ساحل الخليج اليوم تصل سرعته الى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح براني الى بحري ويكون متغير الاتجاه صباح اليوم على ساحل مصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-0.75) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح بحري الى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم الى (25) عقدة على ساحل الخليج.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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