نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الثلاثاء (2022/08/02 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش على ساحل الخليج اليوم تصل سرعته الى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني الى بحري ويكون متغير الاتجاه صباح اليوم على ساحل مصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-0.75) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح بحري الى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم الى (25) عقدة على ساحل الخليج.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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