خبر | بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا تعرب عن تعازيها ومواساتها لضحايا حريق صهريج ا

خبر | بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا تعرب عن تعازيها ومواساتها لضحايا حريق صهريج الوقود، مشيدةً على جهود السلطات الليبية لسرعة استجابتها في نقل المصابين، معلنة نشر منظمة الصحة العالمية في ليبيا فريق طوارىء لدعم الخدمات الطبية. (تغريدة) #المرصد #ليبيا