مدير عام مركز #بنغازي الطبي فتحية #العريبي في مؤتمر صحفي مع سالم #الزادمة نائب #باشاغا تؤكد تجهزهم يوم الاثنين لاستقبال الحالات القادمة من سبها بسعة سريرية 1200 سرير وقسم كامل للتجميل.

#العريبي: نقلت 18 حالة من سسبها إلى مركز بنغازي الطبي جراء حادثة #بنت_بية والحالات الصعبة أدخلت للعناية الفائقة وهناك من كانت لديهم نسب حروق عالية.

.. ومدير #مستشفى_الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي أكرم #الشيخي: استقبلنا 19 حالة جراء حادثة بنت بية بحروق متفاوتة ونسبة الشفاء تصل إلى 70% ونتوقع خروج جميع الحالات في الأيام القادمة. #السبق

2022-08-02 15:51:53

1659455513