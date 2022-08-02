عاجل | عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي: التقينا مع الرئيس التركي أردوغان بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب. ⚡ تناولنا التطورات السياسية واتفقت وجهات النظر على الحفاظ على وحدة #ليبيا . ⚡ الإسراع في إجراء الإنتخابات من خلال التشريعات اللازمة عبر حكومة واحدة قوية. ⚡ التأكيد على استبعاد الحل العسكري. (تغريدة) #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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