– نائبا رئيس الحكومة الليبية سالم معتوق الزادمة، وعلي فرج القطراني، عقدا اجتما

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– نائبا رئيس الحكومة الليبية سالم معتوق الزادمة، وعلي فرج القطراني، عقدا اجتماع لمتابعة الحالات المصابة من انفجار صهريج الوقود في منطقة بنت بيه.
– شارك في الاجتماع عبدالله الشارف وزير العمل والتأهيل، وعلي قلمة وزير السياحة، ومحمد عبداللطيف وزير البيئة.
– كما شارك في الاجتماع فتحي التباوي وزير الهجرة غير الشرعية، وفتحية العريبي مدير مركز بنغازي الطبي، وأكرم الشيخي مدير مستشفى الجلاء.
– خلال الاجتماع تم الإطلاع والاطمئنان على حالة المصابين وسلامتهم إزاء حادث الانفجار.
– أتفق الحضور على ضرورة توفير كافة أنواع الدعم للمستشفيات والعيادات لضمان تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية للمصابين.
– تم الاتفاق على نقل الحالات الحرجة إلى خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم.
#ليبيا_24
#ليبيا_24
2022-08-02 18:20:04
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