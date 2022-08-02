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اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، مع رئيس حكومة الوحدة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مستجدات الأوضاع في البلاد، لبحث مستجدات حادثة بنت بية، ووفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد شدد الرئاسي على ضرورة الإسراع في خطوات معالجة أسباب الحادثة ودعم المتضررين من انفجار صهريج الوقود
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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