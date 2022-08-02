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في حضور العضو بالمجلس #الرئاسي موسى #الكوني.. عائلات مصابي حادثة انفجار شاحنة ال

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في حضور العضو بالمجلس #الرئاسي موسى #الكوني.. عائلات مصابي حادثة انفجار شاحنة الوقود في #بنت_بية يشكون من عدم توفر المستلزمات الطبية والإهمال في #طرابلس: نشتري الأدوية من الصيدليات.
– “نبو علاج بس مانبوش أكل”. #السبق

2022-08-02 19:02:16

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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