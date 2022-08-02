في حضور العضو بالمجلس #الرئاسي موسى #الكوني.. عائلات مصابي حادثة انفجار شاحنة ال

في حضور العضو بالمجلس #الرئاسي موسى #الكوني.. عائلات مصابي حادثة انفجار شاحنة الوقود في #بنت_بية يشكون من عدم توفر المستلزمات الطبية والإهمال في #طرابلس: نشتري الأدوية من الصيدليات.

– “نبو علاج بس مانبوش أكل”. #السبق