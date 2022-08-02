قال القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينغا؛ إن الأمم المتحدة ملتزمة بجهودها في ليبيا وتعتبر الانتخابات أولوية قصوى، جاء ذلك في لقاء زنينغا مع عمداء بلديات يمثلون 130 بلدية في المنطقة الغربية والوسطى، وأكد زنينغا على أهمية اتباع مسار واضح للانتخابات دون الخوض في تجاذبات تقصي الطرف هذا أو ذاك

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