عاجل.. المترشح الرئاسي والضابط بعملية #الكرامة المبروك #احنيش عن حادث انفجار صه

#عاجل.. المترشح الرئاسي والضابط بعملية #الكرامة المبروك #احنيش عن حادث انفجار صهريج الوقود في منطقة #بنت_بيه: سأتخلى عن رتبتي وأغلق النفط والغاز حتى تأتينا الحكومات وتحل مشكلات الجنوب.

احنيش: لا يوجد شخص يشعر بمعاناتنا وبوضع الجنوب المأساوي لأن #ليبيا منقسمة بين شرق وغرب والجنوب غير موجود.

احنيش: من أجل أن يحصل المواطن في الجنوب على 20 لتر من البنزين يخاطر بحياته لأن الوقود بـ3 دينار والنفط بـ5 دينار.

احنيش: المسؤولين لا يشعرون بالجنوب ولا أحد من حكومة الشرق أو الغرب يتحدث عنه.

احنيش: الجنوب ليس به رجال ولو كان به رجال لم يكن ليكون هذا هو حاله.

احنيش: لو كان الجنوب به رجال لكنا موجودين في لجنة 5+5 مثل الشرق والغرب.

احنيش: لا يستطيع أحد أن يزيد علي وسأتحرك من أجل أهلنا في الجنوب لأوفر لهم الوقود.

احنيش: يمكن أن أتخلى عن رتبتي وألبس شورت وأغلق النفط والغاز.

احنيش: قد يصل بي الأمر لإغلاق المياه لكني أقول ما ذنب الناس الذين يشربون الماء.

احنيش: أستطيع أن أغلق الماء وألوي ذراع الحكومة ونحن نرى كيف يتم لي ذراع الحكومة بإغلاق الطرق والبوابات والهجوم والتحشيدات.

احنيش: نرى الحكومة تستجيب للي الذراع ويعطوا لهذا 10 مليون وللآخر 15 مليون ويقسمون الصريرات.

احنيش: اليوم لدينا 150 حالة منهم 8 وفيات و60 حالة خطيرة والمتضرر هم أهل الجنوب.

احنيش: سنغلق النفط والغاز وكافة الحقول بالجنوب لأن من لا يشعر بنا لن نشعر به وأنا جاهز لذلك.

احنيش: رسالة لمن يجلسون على الكراسي: سنجعلكم تأتون للجنوب.

احنيش: قسمتم ليبيا بين الشرق والجنوب ونحن قادرين على أن نقسم الجنوب.

احنيش: لم أر رجل وطني من النواب في الجنوب وكلهم بعقيلتهم فاسدين وليس بينهم رجل.

احنيش كان مقبوضًا عليه لدى جهاز الردع بتهمة الإتجار بالبشر وجلب مرتزقة تشاديين.

احنيش سبق وأغلقت المجموعات المسلحة صمامات محطة الشويرف للمطالبة بالإفراج عنه. #السبق (مقطع مرئي)

2022-08-02 22:32:51

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