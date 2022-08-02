أغلق محتجون بمنطقة الفجيج الطريق الرابط بين مدينتي سبها وأوباري أمام السيارات ال

أغلق محتجون بمنطقة الفجيج الطريق الرابط بين مدينتي سبها وأوباري أمام السيارات المتجهة إلى الحقول النفطية الواقعة بالمنطقة. احتجاجًا على تردي الخدمات ونقص الوقود، مؤكدين أن الأمر سيصل إلى التصعيد

في حال لم تحقق حكومتي الدبيبة وباشاغا مطالبهم في ظرف أسبوع.

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