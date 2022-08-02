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أغلق محتجون بمنطقة الفجيج الطريق الرابط بين مدينتي سبها وأوباري أمام السيارات ال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أغلق محتجون بمنطقة الفجيج الطريق الرابط بين مدينتي سبها وأوباري أمام السيارات المتجهة إلى الحقول النفطية الواقعة بالمنطقة. احتجاجًا على تردي الخدمات ونقص الوقود، مؤكدين أن الأمر سيصل إلى التصعيد
في حال لم تحقق حكومتي الدبيبة وباشاغا مطالبهم في ظرف أسبوع.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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