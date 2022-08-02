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صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تزور جرحى ” انفجار صهريج الوقود ب

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تزور جرحى ” انفجار صهريج الوقود ببلدية بن بيه” بعد نقل عدد منهم الى مدينة #طرابلس، للاطمئنان على صحتهم. (المكتب الاعلامي لوزارة الثقافة) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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