صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تزور جرحى ” انفجار صهريج الوقود ب

صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تزور جرحى ” انفجار صهريج الوقود ببلدية بن بيه” بعد نقل عدد منهم الى مدينة #طرابلس، للاطمئنان على صحتهم. (المكتب الاعلامي لوزارة الثقافة) #ليبيا #المرصد
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