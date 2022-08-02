#عاجل| رئيس مجلس حكماء وأعيان #مصراتة الشيخ محمد #الرجوبي: عقد اليوم اجتماع في #عين_زارة، ضم عمداء بلديات المنطقة الغربية ورؤساء مجالس أعيان ومنظمات مجتمع مدني وناشطين حقوقيين وسياسيين.

الرجوبي: الدعوة إلى الاجتماع جاءت بسبب التوترات الجارية في المنطقة التي تنذر بعودة شبح الحرب من جديد.

الرجوبي: البيان الختامي للاجتماع أكد ضرورة تجنيب المنطقة الحرب في الصراعات السياسية واستبدال صناديق الذخيرة بصناديق الاقتراع، فالانتخابات السبيل الوحيد لبلوغ السلطة.

الرجوبي: أكد البيان الختامي حرمة الدم الليبي، وعدم السماح بتمزيق النسيج الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد في سبيل الوصول إلى السلطة.

الرجوبي: طالب المجتمعون المجلس #الرئاسي والحكومة وآمري المناطق، بالتدخل السريع والجاد لإيقاف التحشيد وإرجاع القوات إلى مقارها.

الرجوبي: طالب المجتمعون #النائب_العام والمدعي العام العسكري بفتح تحقيق فيما حدث واتخاذ ما يلزم حياله.

الرجوبي: طالب المجتمعون بالإسراع في إجراءات #الانتخابات.

الرجوبي: استنكر المجتمعون صمت المجتمع الدولي عما يحدث في #ليبيا من صراعات وحروب.

الرجوبي: ستكون لنا وقفة احتجاجية أمام مقر #البعثة_الأممية غدا وبعد غد، تعبيرا عن استنكارنا لعدم قيامها بدورها في المساعدة الحقيقية لليبيا في تخطي عقبة الصراعات. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-03 00:51:15

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