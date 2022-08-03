عاجل | القيادة العامة تنقل مصابي ” انفجار صهريج الوقود ” ببلدية بنت بية جوًا إلى #مصر لتلقي العلاج اللازم بعد التنسيق مع الجانب المصري . #ليبيا
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ليبيا مباشر
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