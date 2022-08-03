المحلل السياسي فيصل #الشريف: #عقيلة طلب منح الفرصة لحكومته الموازية وكان رد #أرد

المحلل السياسي فيصل #الشريف: #عقيلة طلب منح الفرصة لحكومته الموازية وكان رد #أردوغان: يوك أركداش، وكذلك تم رفض مقترح #اللافي بتمرير حكومة جديدة يترأسها و مجلس #رئاسي يكون عقيلة على رأسه.

– التركيز التركي على ضرورة التوافق على الأطر الدستورية للانتخابات وليس المزيد من الحكومات.

– عقيلة سيلتقي مع #المشري غدًا صباحًا بحسب المصادر، وسيلتقي عقيلة واللافي برئيس جهاز المخابرات التركية غدًا.

– الزيارة ستنتهي ليعود عقيلة لنجعه في #القبة وليس معه إلا كلمات،

وبعض الهدايا من الحلقوم والكنافة يحملها معه إلى بيته في بوشمال.

– #الانتخابات لن ينالها الليبيون حتى ينتزعوها انتزاعًا، وإن لم يفعلوا فسوف يستمرون كمفوعولٍ بهم. #السبق

2022-08-03 03:27:12

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