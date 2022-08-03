نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأربعاء ( 03/08/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على الساحل الممتد من زواره إلى طرابلس.

• الريح براني يتحول يوم الغد إلى شلوق على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شرش إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل اليوم إلى (2.00) متر على ساحل درنة.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

————————————————————————————————

. التاريخ: 03/08/2022