نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الأربعاء ( 03/08/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على الساحل الممتد من زواره إلى طرابلس.
• الريح براني يتحول يوم الغد إلى شلوق على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شرش إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل اليوم إلى (2.00) متر على ساحل درنة.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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. التاريخ: 03/08/2022
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