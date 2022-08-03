// المؤسسة الوطنية للنفط،: – رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة، يلتقي مستشار شؤو

📸// المؤسسة الوطنية للنفط،:

– رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة، يلتقي مستشار شؤون الكهرباء بديوان رئاسة وزراء حكومة الدبيبة، أسامة الضراط، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد عمر المشاي، ورئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، عبد السلام الأنصاري، بحضور عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط، مسعود سليمان موسى

– الاجتماع بحث التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الطاقة، والممثلة في استمرارية تزويد محطات الكهرباء بالغاز

– بن قدارة أكد على أن الأولوية القصوى للمؤسسة هي توصيل الغاز لمحطات الكهرباء، وبالأخص محطة كهرباء أوباري، ومحطة غرب طرابلس بأسرع ما يمكن.

– جرى خلال الاجتماع دراسة إمكانية الاستفادة من الغاز المحروق في تزويد محطات الكهرباء بالغاز اللازم، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في توفير وبيع الوقود والغاز المستخدم لتوليد الكهرباء في السوق العالمية، ومن ثم توليد الكهرباء بالطاقات البديلة.

– الأنصاري، أطلع بن قدارة على مشاريع جهاز الطاقات المتجددة، والأعمال التي قام بها في الفترة الماضية ببعض المناطق الليبية بالتعاون مع شركة «توتال» الفرنسية، والاتفاقيات الموقعة بين الجهاز وبعض الشركات العالمية.

#ليبيا_24











2022-08-03 12:29:56

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