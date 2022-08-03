جهاز دعم الاستقرار: – في محاولة للمساس بسمعة #جهاز_دعم_الاستقرار ورئاسته، تناقل

جهاز دعم الاستقرار:

– في محاولة للمساس بسمعة #جهاز_دعم_الاستقرار ورئاسته، تناقلت بعض المنصات الإعلامية ما تدعي أنه تقرير أممي حول مقبرة جماعية في حديقة الحيوان بالعاصمة #طرابلس.

– فيما تبين أن التقرير الأممي المزعوم هو تقرير مزور، ولا صحة له، تستمر بعض المنصات في تناقل الأخبار الكاذبة دون التحقق من مصادرها، خاصة في هذا التوقيت الذي يتسم بالدقة والحساسية، في محاولة للزج باسم الجهاز وقيادته في أعمال سبق وأن نفت منظمات دولية وقوعها.

– وفي ظل النجاحات التي يحققها الجهاز في استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد، لا يستغرب جهاز دعم الاستقرار صدور مثل هذه الأخبار المغلوطة من أعداء النجاح وأصحاب الأجندات المغرضة.

– ويهيب جهاز دعم الاستقرار بوسائل الإعلام والناشطين والمدونين تحري المصداقية في نقل الأخبار ودرء الفتن.

فيما يؤكد الجهاز مواصلته لأداء مهامه بكل مهنية وحرفية، وفق القوانين الليبية النافذة.

– ويتحفظ جهاز دعم الاستقرار بحقه في اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد مروجي الأخبار المضللة والكاذبة التي تستهدف إلحاق الضرر بسمعة الجهاز.

#ليبيا_24

2022-08-03 15:07:45

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