بالصور|| انعقاد مؤتمر #المسار_الدستوري، بفندق كورنثيا، بالعاصمة #طرابلس، تحت عنو

بالصور|| انعقاد مؤتمر #المسار_الدستوري، بفندق كورنثيا، بالعاصمة #طرابلس، تحت عنوان “#ليبيا تسع الجميع”.

ــ المؤتمر سيخرج بعدة توصيات، من ضمنها، إعلان قاعدة دستورية توافقية.

ــ من ضمن التوصيات أيضًا، فتح سجل الناخبين فورًا، وأن تشرع #مفوضية_الانتخابات في استئناف العملية الانتخابية من حيث توقفت.

ــ شارك في المؤتمر، أغلب الأحزاب السياسية في ليبيا، والاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ــ من بين المترشحين للرئاسة الذين حضروا المؤتمر، كل من المترشح الرئاسي أحمد #معيتيق، والمترشح الرئاسي أسعد #زهيو.

ــ حضر المؤتمر أيضًا، كافة المكونات الاجتماعية والثقافية من شرق وغرب وجنوب ليبيا، بالإضافة لعدد من مشايخ قبائل #التبو، بقيادة الشيخ أحمد آدم #لينو، ووفد من #الأمازيغ، ووفد من قبائل #الطوارق، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للطوارق، مولاي #قديدي. #السبق











2022-08-03 15:22:23

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