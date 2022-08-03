موقع “ذا ديلي بيست” الأمريكي: صاروخ “RX9″، الذي استهدف #أيمن_الظواهري، سبق واستخ

موقع “ذا ديلي بيست” الأمريكي: صاروخ “RX9″، الذي استهدف #أيمن_الظواهري، سبق واستخدمه #البنتاجون، ووكالة المخابرات المركزية، في عمليات خاصة نُفذت في #ليبيا.

ــ تم تصميم الصاروخ في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك #أوباما، وبمقدوره اختراق أكثر من 100 رطل من المعدن.

ــ #الولايات_المتحدة، استخدمت الصاروخ أيضًا، في عدد من الدول، مثل #سوريا و #اليمن و #العراق و #الصومال.

ــ الصاروخ عالي الدقة، ومُخصص لتقليل الأضرار الجانبية الكبيرة عند استخدامه، ويُعتبر نسخة محدثة من صاروخ هيلفاير “AGM-114”.

ــ الصاروخ يضرب الهدف بشكل مُركز دون انفجار، ما يتيح تقليص دائرة الاستهداف بشكل كبير.

ــ تم تقديم الصاروخ كسلاح مضاد للدبابات في الثمانينيات، وبدأ استخدامه على الطائرات بدون طيار بعد أحداث 11 سبتمبر لاستهداف الأفراد.

ــ الصاروخ مُزود برأس غير متفجر، يتجاوز وزنه 45 كيلوجرام، ويتطلب استخدامه معلومات استخباراتية عالية الدقة، كما أنه موّجه بالليزر.

ــ يحتوي الصاروخ على ستة سكاكين “شفرات” تخرق هيكلها قبل ثوان من لحظة الاستهداف كي تقتل كل من يوجد على مقربة مباشرة من الهدف. #السبق

2022-08-03 16:16:48

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