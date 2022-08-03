أكد السفير الهولندي دولف هوكونينغ، خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، بنائبي رئيس م

أكد السفير الهولندي دولف هوكونينغ، خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، بنائبي رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية ، علي فرج القطراني ، وسالم الزادمة ، في مقر مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، على حرص بلاده على دعم الاستقرار في كافة ربوع ليبيا من خلال تحقيق المصالحة الوطنية للوصول إلى إجراء الانتخابات”،و ناقش اللقاء ، الأوضاع في ليبيا عموماً ، والجنوب على وجه الخصوص .

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