عضو ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي: – رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الر

عضو ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي:

– رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد: المرحلة تتطلب منكم أن تتحملو مسؤلياتكم الوطنية بعد فشل الدبيبة وحاجته الماسة للكاش الذي يلغي أي نقاش وبنصيحة وفتوى من الصديق الكبير الذي امتنع عن صرف أي أموال تحت الباب الثالث من الميزانية.

– نصحهم الصديق الكبير باللجوء إلى مناقلة المبالغ الموجوده في أرصدة بعض المشاريع حتى يتصرف فيها الرئيس المنتهي والتي منها (المبلغ المرصود لمشروع الطريق الدائري الثالت والاستفاده منه في حدود المليار دينار )

‏

– أرجوا من الجهات الرقابية أن تؤدي واجبها وحماية أموال الليبيين

#ليبيا_24

2022-08-03 19:18:36

1659554316