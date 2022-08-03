عضو مجلس #الدولة الاستشاري عبدالقادر #الحويلي: مبادرة #سيف_القذافي الأخيرة مبادر

عضو مجلس #الدولة الاستشاري عبدالقادر #الحويلي: مبادرة #سيف_القذافي الأخيرة مبادرة جريئة لأنه طالب بانسحاب كل الشخصيات الجدلية من المشهد.

– سيف طالب بأن يختار الشعب الليبي من يشاء في #الانتخابات بعيدًا عن هذه الشخصيات.

– لست أدرى لماذا اتخذ سيف الإسلام هذه السياسة، وهل تنازل عن الرئاسة هذه المرة؟.

– سيف لديه حشود كبيرة في الانتخابات البرلمانية؟.

– ربما سيكون لدى أغلبية ممثليهم من مترشحي البرلمان حظوظ كبيرة.

– ربما يريدون الآن التركيز على الانتخابات البرلمانية وبعدها في جولة أخرى يذهبوا للانتخابات الرئاسية. #السبق (تسجيل صوتي)

2022-08-03 19:46:32

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