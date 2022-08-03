المتحدث العسكرى باسم الجيش المصري: – توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج ج

المتحدث العسكرى باسم الجيش المصري:

– توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج جميع مصابي انفجار بنت بيه بمستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة

– السيسى وجه بإرسال طائرة نقل عسكرية لإخلاء مصابى إنفجار بنت بيه للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة.

– طائرة نقل عسكرية من طراز (سى 130) مجهزة طبياً أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى قاعدة بنينا العسكرية ببنغازى لنقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

– إدارة الخدمات الطبية قامت على الفور برفع حالة الاستعداد لمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل ودفع الأطقم الطبية بالأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة على متن الطائرة.

– تم نقل المصابين من قاعدة شرق القاهرة الجوية من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبياً .

– الإخلاء الطبى للمصابين يأتي تأكيداً لمساندة جهود الدولة الليبية فى تجاوز كافة الأزمات التى تواجهها.

– القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تقدم خالص تمنياتها للمصابيين بالشفاء العاجل.

#ليبيا_24

2022-08-03 18:41:17

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