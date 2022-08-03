المحلل السياسي التركي “يوسف أوغلو”: #تركيا لم تدعم طرفا على حساب طرف آخر. -تركي

المحلل السياسي التركي “يوسف أوغلو”: #تركيا لم تدعم طرفا على حساب طرف آخر.

-تركيا تريد دائما دعم الشرعية وهي الآن تستضيف رئيس مجلس #النواب #عقيلة صالح.

-بهذه الاستضافة يكون له مساحة كبيرة من الشرعية وعدم تهميش دور المجلس #الرئاسي، ودعم المسار السياسي والدبلوماسي وهو مطلب تركي قبل أن يكون مطلبا أممياً.

-القوات التركية والوجود العسكري التركي هو فقط صمام أمان وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر.

-الرئيس التركي يكرر مرارا يجب ألا يكون هناك اصطدامات، وتركيا تأسف لأي حوادث عسكرية بين الأطراف الليبية المتنازعة، وترى أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا وسياسيا.

-تركيا لا تريد أي تصعيد عسكري في المنطقة وجاهزة للتعاون مع الكيان السياسي الممثل لكل الليبيين بعد مرحلة #الانتخابات. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-03 20:20:13

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