قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، الأربعاء، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تعاونت مع الشركة العامة للكهرباء، لتطوير خطة تشغيلية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الشبكة ومواءمتها مع البرنامج الليبي لتثبيت الشبكة في حالات الطوارئ، موضحة أن الخطة تعمل على تحسين أداء الخدمة عبر توزيع الأحمال بشكل عادل ومنصف على مستوى البلديات.

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