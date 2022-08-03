#عاجل.. #البعثة_الأممية تعرب عن قلقها لمنع طائرة إسعاف قادمة من #طرابلس من تقديم خدماتها لمصابي حادث صهريج وقود #بنت_بيه.

البعثة الأممية: #زينينغا استقبل وفداً من أعضاء مجلس #النواب والناشطين من جنوب #ليبيا وأيد دعوتهم لإجراء تحقيق كامل في الحادثة.

البعثة الأممية: وفد الجنوب عبر عن قلقه بشأن تهميش وإهمال الجنوب ودعا إلى إجراء تحقيق في انفجار ناقلة الوقود.

البعثة الأممية: الوفد طلب دعم البعثة في الدعوة إلى التوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء البلاد.

البعثة الأممية: الوفد طلب زيادة إشراك الليبيين الجنوبيين في العمليات السياسية وآليات الحكم والمؤسسات الوطنية.

البعثة الأممية: زينينغا شدد على أن #الانتخابات التي ينبغي إجراؤها في أقرب وقت ممكن ستؤدي إلى مؤسسات شرعية وشاملة وخاضعة للمساءلة تعطي الأولوية للقضايا التي أثارها الوفد.

البعثة الأممية: زينينغا وأوضح جهود #الأمم_المتحدة الجارية لمعالجة مخاوف الناس في الجنوب.

البعثة الأممية: زينينغا شجع ممثلي الجنوب على رفع أصواتهم من خلال السبل المناسبة. #السبق (بيان)

2022-08-03 22:17:00

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