صور | فريق الخبراء المكلف بالتحقيق في حادث انفجار ” صهريج وقود بنت بية ” ينشر صو

صور | فريق الخبراء المكلف بالتحقيق في حادث انفجار ” صهريج وقود بنت بية ” ينشر صور تُظهر بقايا البطارية المستخدمة في تشغيل مضخة الشفط التي تم استعمالها من قبل احد المواطنين لاستخراج الوقود وتسببت في وقوع الانفجار نتيجة التماس كهربائي. (المكتب الاعلامي لجهاز المباحث الجنائية) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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