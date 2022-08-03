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صور | فريق الخبراء المكلف بالتحقيق في حادث انفجار ” صهريج وقود بنت بية ” ينشر صو

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | فريق الخبراء المكلف بالتحقيق في حادث انفجار ” صهريج وقود بنت بية ” ينشر صور تُظهر بقايا البطارية المستخدمة في تشغيل مضخة الشفط التي تم استعمالها من قبل احد المواطنين لاستخراج الوقود وتسببت في وقوع الانفجار نتيجة التماس كهربائي. (المكتب الاعلامي لجهاز المباحث الجنائية) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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