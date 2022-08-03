#عاجل.. منسق حراك #فزان السالك #نينو: من أبرز أسباب كارثة حريق صهريج الوقود في #بنت_بية بوادي الحياة مطلع أغسطس الجاري، هو النقص الحاد للوقود بالجنوب.

ـ يباع #الوقود في الجنوب منذ نحو 8 سنوات بمبالغ تتجاوز نصف مرتب المواطن شهريا، إذ قد تبلغ 20 لترا نحو 100 دينار.

ـ مطالب الجنوب هي نيل أبسط حقوقهم وهي توفير البنزين والسيولة ومواجهة غلاء السلع والغاز.

ـ نعلن أننا سنغلق ـ آسفين ـ في الأيام القادمة كلَّ حقول الجنوب، ومنها #الشرارة و #الفيل، حتى تلبية كل مطالب أهلنا في فزان بحقوقهم.

ـ مطالبنا توفير الوقود والسيولة والخدمات بالبلديات، وإصلاح الطرق وإنشائها، وتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية للمستشفيات العامة.

ـ الإغلاق سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بعد ثلاثة أيام من الآن، ولن تفتح إلا بعد تحقيق حقوق فزان وأهلها.

ـ نطالب #البعثة_الأممية بالتدخل في هذا الملف. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-03 22:43:13

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