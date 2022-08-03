أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، الأربعاء، نقل عدد من مصابي ا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، الأربعاء، نقل عدد من مصابي انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية إلى المستشفيات الإسبانية لتلقي العلاج.

وأضافت الوزارة في منشور عبر فيسبوك، أن عملية نقل الجرحى بشكل سريع، جاءت بالتنسيق مع السفير الليبي في إسبانيا “وليد أبو عبدالله” وبتعاون من السفير الإسباني لدى ليبيا “خافيير لاراشي”.

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