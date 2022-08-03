وثائق|| نشرتها صحيفة صدى الاقتصادية تكشف إيقاف الرقابة الإدارية #طرابلس لإجراءات محمد #الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة #الدبيبة بترشيح ملحقين تجاريين في الخارج ليس لهم علاقة بقطاع الاقتصاد.
– تحقيقات الرقابة الإدارية أكدت وجود شبهات تزوير وتخبط ومزاجية في قرارات الحويج.
– التحقيقات أكدت أن الحويج لم يعتد بالمعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة وأنه ضرب عرض الحائط بالشكاوى التي تقدم بها موظفو الوزارة.
– هيئة #الرقابة_الإدارية شككت في جدوى عمليات الإيفاد ورأت أنها مساهمة من الوزارة في مزيد من الهدر في الإنفاق وتكبيد الميزانية مصروفات هي في غنى عنها.
– هيئة الرقابة الإدارية طالبت بإلغاء كافة ترشيحات الحويج وما ترتب عليها من آثار.
– هيئة الرقابة الإدارية طالبت الدبيبة بدراسة جدوى مثل هذه الوظائف على ضوء الظروف المالية لليبيا. #السبق
2022-08-04 00:46:46
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