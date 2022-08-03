قال عميد بلدية بنت بيه أشرف المصلح، الأربعاء، إن اقتحام مقر البلدية وإغلاقه هو ر

قال عميد بلدية بنت بيه أشرف المصلح، الأربعاء، إن اقتحام مقر البلدية وإغلاقه هو رد فعل طبيعي ومتوقع من قبل المواطنين الغاضبين والمحتجين على تردي الأوضاع المعيشية.

وأوضح المصلح في تصريح لموقع “أخبارليبيا24” أن حجم الكارثة كبير، لافتاً أن البلدية تعاني كغيرها من بلديات ليبيا من نقص الإمكانات والدعم، مبينا أن البلدية هي تتلقى المشاكل والاعتداءات والنقد بينما أصحاب القرار بعيدين كل البعد عن كل هذا.

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