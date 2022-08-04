14 حالة وفاة في صفوف الأطباء بالسكتة القلبية في غضون شهر ونصف، ما يزال لغز وفات

14 حالة وفاة في صفوف الأطباء بالسكتة القلبية في غضون شهر ونصف، ما يزال لغز وفاتهم يثير كثيرا من الريبة والشكوك، خاصة أن أغلبهم كانوا من ذات الاختصاص، و ما تزال وزارة الصحة لم تباشر بعد أي تحقيق في الموضوع، فماذا يحدث لأطباء التخدير.؟

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