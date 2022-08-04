فضيحة جديدة لحكومة الدبيبة.. فصل وزيرة الشؤون الاجتماعية من كلية الطب بجامعة طرابلس

في فضيحة جديدة لحكومة #الدبيبة.. عمران #القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر فصل زميلته وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر #الكيلاني من كلية الطب البشري جامعة #طرابلس.
– سبب الفصل هو رسوبها المتكرر في 3 مواد وانقطاعها عن الدراسة منذ سنة 2011.
– هذا القرار يكشف أن الوزيرة غير متحصلة على شهادة جامعية تمكنها من تولي منصب رفيع المستوى كهذا.
– وزارة التعليم العالي بحكومة الدبيبة كانت قد نشرت قوائم أسماء الطلبة المفصولين من كلية الطب البشري جامعة طرابلس بسبب “رسوبها المتكرر”.
– الوزارة قامت بحذف القوائم بعد ساعات من نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة. #السبق
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