فضيحة جديدة لحكومة الدبيبة.. فصل وزيرة الشؤون الاجتماعية من كلية الطب بجامعة طرابلس

في فضيحة جديدة لحكومة #الدبيبة.. عمران #القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر فصل زميلته وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر #الكيلاني من كلية الطب البشري جامعة #طرابلس.

– سبب الفصل هو رسوبها المتكرر في 3 مواد وانقطاعها عن الدراسة منذ سنة 2011.

– هذا القرار يكشف أن الوزيرة غير متحصلة على شهادة جامعية تمكنها من تولي منصب رفيع المستوى كهذا.

– وزارة التعليم العالي بحكومة الدبيبة كانت قد نشرت قوائم أسماء الطلبة المفصولين من كلية الطب البشري جامعة طرابلس بسبب “رسوبها المتكرر”.

– الوزارة قامت بحذف القوائم بعد ساعات من نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة. #السبق