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خبر | دخول الوحدة الغازية الأولى بمشروع محطة #طبرق الاستعجالي لأول مرة على الشبك

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | دخول الوحدة الغازية الأولى بمشروع محطة #طبرق الاستعجالي لأول مرة على الشبكة العامة للكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء) #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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