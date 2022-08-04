خبر | دخول الوحدة الغازية الأولى بمشروع محطة #طبرق الاستعجالي لأول مرة على الشبك

خبر | دخول الوحدة الغازية الأولى بمشروع محطة #طبرق الاستعجالي لأول مرة على الشبكة العامة للكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء) #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصا
تم النشر منذُ 6 دقائق
أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، أن دفعة ثالثة من المصابين جراء حادث بنت بية تم
تم النشر منذُ 20 دقيقة
سفير دولة #قطر خالد #الدوسري يقدم تعازيه لأسر ضحايا حادثة #بنت_بيه، ويسلم وزيرة
تم النشر منذُ 24 دقيقة
رئيس المجلس الأعلى للقضاء ” مفتاح القوي ” يعمم على رؤساء الهيئات القضائية بعدم ا
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك