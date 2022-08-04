خبر | جهاز الأمن الداخلي يضبط 9 مسؤولين بمستشفى السكر والغدد الصماء #طرابلس ” ال

خبر | جهاز الأمن الداخلي يضبط 9 مسؤولين بمستشفى السكر والغدد الصماء #طرابلس ” المدير عام ومساعده ومدير إدارة الصيدلة ورئيس قسم المختبرات والمراقب المالي ومدير إدارة المعدات ومدير شركة جمانة لاستيراد الأدوية ومدير مستوصف #الحشان الجنوبي ورئيس قسم العلاج الطبيعي ” بتهمة فساد مالي وإداري والاستيلاء على أدوية ومعدات طبية مخصصة للمستشفى. (جهاز الأمن الداخلي) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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