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خبر | جهاز الأمن الداخلي يضبط 9 مسؤولين بمستشفى السكر والغدد الصماء #طرابلس ” ال

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | جهاز الأمن الداخلي يضبط 9 مسؤولين بمستشفى السكر والغدد الصماء #طرابلس ” المدير عام ومساعده ومدير إدارة الصيدلة ورئيس قسم المختبرات والمراقب المالي ومدير إدارة المعدات ومدير شركة جمانة لاستيراد الأدوية ومدير مستوصف #الحشان الجنوبي ورئيس قسم العلاج الطبيعي ” بتهمة فساد مالي وإداري والاستيلاء على أدوية ومعدات طبية مخصصة للمستشفى. (جهاز الأمن الداخلي) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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