صور | موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي يتابع رفقة رمضان بوجناح نائب الدبيبة ووزير الصحة المكلف، إيفاد عدد من مصابي حريق صهريج الوقود في بلدية بنت بية للعلاج بالمستشفيات الاسبانية. (اعلام الرئاسي) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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