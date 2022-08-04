صور | موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي يتابع رفقة رمضان بوجناح نائب الدبيبة ووزير الصحة المكلف، إيفاد عدد من مصابي حريق صهريج الوقود في بلدية بنت بية للعلاج بالمستشفيات الاسبانية. (اعلام الرئاسي) #ليبيا #المرصد