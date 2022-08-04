عاجل

صور | موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي يتابع رفقة رمضان بوجناح نائب الدبيبة ووزير

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي يتابع رفقة رمضان بوجناح نائب الدبيبة ووزير الصحة المكلف، إيفاد عدد من مصابي حريق صهريج الوقود في بلدية بنت بية للعلاج بالمستشفيات الاسبانية. (اعلام الرئاسي) #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك