المحلل السياسي فيصل #الشريف يهاجم رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي: مفتاح #القوي الذي عينه بوسويط رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء بقانون مزور وباطل في المربوعة (قانون رقم 11 لسنة 2021) وجلسة 20. 8. 2019 تثبت بطلان شغل القوي لهذا المنصب ومراسلة النائب الأول لعقيلة بوسويط تؤكد ذلك.

– مفتاح القوي يغتصب منصب رئيس المجلس #الأعلى_للقضاء بشكل غير شرعي ويمارس على طريقة بوسويط الذي عينه بالباطل طريق الابتزاز والمناكفة والعرقلة والصدام مع الحكومة التي يعتبرها غير شرعية تضامنًا مع بوسويط رئيسه الأعلى.

– بدال ما تبادر حكومة #الدبيبة للتنبيه على كافة الجهات التابعة لها بعدم الاعتراف بهذا التغيير على مستوى المجلس الأعلى للقضاء والمدعو مفتاح القوي غير الشرعي، نراهم يسكتون ويهادنون ويتركون الفرصة له ليمارس هو عليهم هكذا ابتزاز وينكر عليهم الشرعية التي لا يملك منها شيئًا في وصوله لمنصبه الجديد.

– تستاهل حكومة الدبيبة التي تتبنى سياسة التماهي وتلقي الضربات بدل المبادرة بكيلها لمستحقيها. #السبق







2022-08-04 16:45:31

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