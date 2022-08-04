#عاجل.. المستشار الأعلامي لرئيس #مجلس_النواب فتحي #المريمي: المستشار #عقيلة_صالح لم يتلق أي عرض بخصوص تشكيل حكومة جديدة سواءً من رئيس #مجلس_الدولة خالد #المشري أو من أي طرف آخر.

المريمي: #الحكومة_الليبية برئاسة فتحي #باشاغا هي الحكومة الشرعية والقانونية في #ليبيا والتي جاءت بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

المريمي: رئيس مجلس النواب زار #تركيا بناءً على دعوة رسمية من السلطات التركية التقى خلالها الرئيس #أردوغان ورئيس البرلمان التركي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-04 17:38:13

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