عاجل > #المرصد تتحصل على نسخة من تقرير عمران القيب وزير التعليم العالي إلى الدبي

عاجل > #المرصد تتحصل على نسخة من تقرير عمران القيب وزير التعليم العالي إلى الدبيبة بشأن توصل مختبرات الوزارة لمادة مسرطنة في الخبز و دقيقه .

⚡️القيب للدبيبة : نأمل منكم اتخاذ ما ترونه مناسبًا حفاظًا على الارواح مما تسببه هذه المادة من خطر محدق يمس كل مواطن .

التقرير : وجود مادة ” برومات البوتاسيوم ” المستخدمة كمحسنات للخبز بشكل زاد عن الحد المسموح الى درجة السرطنة .

⚡️نسبة المادة زادت في بعض العينات بمقدار 1300 ضعف عن الحد المسموح .

⚡️المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية وجد مقادير كبيرة محظورة دوليا في الخبز المحلي .

⚡️ المركز جمع عينات من مخابز مختلفة و وجد زيادة ” برومات ” بمقدار 300 الى 1300 ضعف عن الحد المسموح .

⚡️جامعتي #طرابلس و #طبرق اجرت تحاليل لعينات ووجدت تراكيز عالية من هذه المادة في الخبز و الدقيق أيضًا .

⚡️المركز جمع مع الحرس البلدي #تاجوراء 8 عينات دقيق و أرسلها لمختبر دولي في #تونس و كانت النتيجة وجود المادة في كل العينات بنسب محظورة .

⚡️ مكتب التفتيش بوزارة الاقتصاد جمع عينات من دقيق المطاحن المحلية وكانت النتيجة مطابقة لما توصلنا له . #ليبيا ( خاص )